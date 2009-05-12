Презентація дослідження «Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні (Румунія – Республіка Молдова – Україна: порівняльний аналіз)»

26 травня, об 11-й годині, в приміщенні центрального офісу Міжнародного фонду «Відродження» (вул. Артема, 46) відбудеться презентація тристороннього дослідження «Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні (Румунія – Республіка Молдова – Україна: порівняльний аналіз)», здійсненого за фінансової підтримки програми «Схід-Схід: Партнерство без кордонів» групою експертів з трьох країн - учасниць проекту.

Дослідження, проведене за ініціативи Інституту публічної політики – Румунія, складається з вступної частини, національних звітів, підготовлених двома експертами з кожної країни, загальних висновків та рекомендацій. У відповідних розділах аналізується ситуація найбільш уразливих меншин – етнічних (зокрема, ромів), релігійних, а також сексуальних. Окремі розділи присвячені інституційним рамкам та законодавству з протидії дискримінації в Румунії, Республіці Молдова та Україні, ролі громадянського суспільства та ЗМІ.

Україномовну версію дослідження підготували Наталя Беліцер (Інститут демократії імені Пилипа Орлика) та Сергій Герасимчук (Група стратегічних та безпекових студій); видання книжки здійснено видавництвом К.І.С. (Київ).

У презентації братимуть участь представники авторського колективу з Румунії та Республіки Молдова.