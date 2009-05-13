Приватні вугільні компанії створили союз для захисту своїх інтересів

Ряд приватних вугільних компаній створили асоціацію «Український вугільний союз» для захисту інтересів недержавного сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції повідомив президент асоціації Віктор ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

За його словами, основною метою створення організації є усунення дискримінації приватних вугільних компаній при державному регулюванні галузі.

В.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ зазначив, що, незважаючи на декларовану Конституцією рівність форм власності, приватний вугледобувний сектор, який виробляє близько 40% валового обсягу вугільної продукції, не тільки не відчуває підтримки з боку держави, але й зазнає дискримінацію, зокрема, в питаннях збуту своєї продукції.

«Зокрема, «Вугілля України» (державний оператор зі збуту вугільної продукції - УНІАН) не укладає з нами договори, і причому на це питання немає конкретної відповіді», - сказав В.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ.

Він зазначив, що в умовах профіциту вугільної продукції на внутрішньому ринку приватні підприємства вимушені реалізовувати продукцію за демпінговими цінами, що ставить під загрозу своєчасну виплату зарплат шахтарям.

В.ВИШНЕВЕЦЬКИЙ повідомив, що «Український вугільний союз» в даний час об`єднує 22 вугільних компанії з персоналом близько 10 тис. чоловік. Прогнозний обсяг видобутку підприємств, що входять в асоціацію, на 2009 рік становить близько 1,3 млн. тонн рядового вугілля.