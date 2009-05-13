Cкандал на «Євробаченні»
11:38, 13 травня 2009Права людини
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Питання розглядається на офіційному рівні
Голландія може відмовитися від участі в конкурсі «Євробачення-2009», якщо місцева влада розжене гей-парад, який запланований у Москві на 16 травня. Про це заявив учасник голландської групи "The Торреrs" Гордон. Його підтримав міністр освіти цієї країни. Чиновник вже заявив, що зараз це питання розглядається на офіційному рівні.
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