В рамках фестивалю “Білоруська весна 2009″ у Києві 13 травня відбудеться прем`єрний показ документального фільму "Королівство дохлих мишей" (В.Дашук, 2009).

Початок о 18.30 - кіноклуб НаУКМА (вул. Набережно-Хрещатицька, 27, кімната 13). Вхід вільний.

Віктор Дашук – один з найвідоміших білоруських документалістів, оператор, сценарист, журналіст. Він відзняв за власними сценаріями понад 80 документальних стрічок і 2 художніх фільми. Призер різноманітних міжнародних кінофестивалів. Українському глядачеві Дашук відомий за фільмом «Феміда» та стрічками "Репортаж з клітки для кроликів" й "Декамерон по-білоруськи", що були показані під час Фестивалю «Docudays.Ua» раніше, також у кіноклубі НаУКМА.

З 3-го по 18 травня в Україні проходить найбільший у Східній Європі фестиваль сучасної нецензурованої білоруської культури «Білоруська весна 2009». Серед подій «Білоруської весни 2009» – музичні концерти, поетичний слем, літературний вечір, кінопокази і фотовиставка. За словами організаторів, «фестиваль покликаний репрезентувати в Украні свіжу й актуальну білоруську культуру поза стереотипами; зміцнювати зв’язки на людському, а не державному рівні».

Організаторами фестивалю є Ініціатива Солідарність - спільнота українських білорусів та небайдужих до Білорусі українців, які прагнуть розвивати українсько-білоруські зв’язки, а також творча ініціатива Білоруський десант - об’єднання зацікавлених білоруською культурою молодих людей, готових просувати її в Україні.

Довідки щодо показу: +38 050 334 66 04,

Прес-аташе фестивалю Аріна Рябінська +38 097 7788683,

arinariabinska@gmail.com

http://belarus.org.ua/