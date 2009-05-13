За рік правління Мєдвєдєва ситуація з правами людини не покращилась

Заходи щодо покращання ситуації з правами людини у Російській Федерації практично не вживалися, а у деяких сферах стан навіть погіршився, повідомила Amnesty International через рік після прийняття присяги президентом Дмитром Мєдвєдєвим, у якій він присягнувся поважати та охороняти права людини й громадянина.

«Рік тому, обіймаючи посаду президента, президент Мєдвєдєв висловив упевнений намір зміцнювати верховенство закону», - заявила генеральний секретар Amnesty International Айрін Кан.

«Минулого року президент Мєдвєдєв поставив ряд цілей, однак ніяких суттєвих зрушень поки не помічено».

На початку президентського терміну Amnesty International у своєму меморандумі до президента Мєдвєдєва особливо відмітила проблеми у галузі прав людини, що потребують вирішення у Російській Федерації. Ніякої реакції на меморандум не було досі.

Через рік організація підбиває підсумки просуванням у галузі прав людини за період, що минув. Організація відмічає, що, не дивлячись на кілька початкових заходів, у деяких аспектах положення не покращилося.

Як і раніше, переважає безкарність як за порушення прав людини працівниками правоохоронних органів, так і за напади на громадських активістів, журналістів та адвокатів, що заважає розвитку міцного громадянського суспільства.

Ситуація на Північному Кавказі, як і раніше, характеризується нестабільністю та збройними сутичками. Законна мета із зупинення насильства у регіоні з боку збройних угруповань досягається методами, що суперечать положенням міжнародного права у галузі прав людини. Люди, як і раніше, примусово зникають чи стають жертвами викрадень, довільних арештів, тортур та навіть вбивств у місцях позбавлення волі.

Завершення «контртерористичної операції», оголошене нещодавно у більшості регіонів Чечні, розглядається владою як крок до нормалізації ситуації. Однак Amnesty International вважає, що нормалізація неможлива без притягнення до відповідальності винних у грубих порушеннях прав людини, що мали місце у регіоні.

У багатьох регіонах Російської Федерації часто порушувалося право на свободу зібрань, коли влада забороняла проведення демонстрацій, особливо прибічникам політичної опозиції. Учасників подібних демонстрацій нерідко затримували.

Все частіше звучали погрози на адресу активістів, адвокатів, журналістів та представників опозиції; почастішали випадки й фізичного насильства, у тому числі навіть вбивства правозахисників, як, наприклад, Станіслава Маркелова та журналістки Анастасії Бабурової. Судовий процес у справі про вбивство журналістки та правозахисниці Анни Політковської залишив без відповіді найголовніші питання про те, хто замовник та виконавець убивства. Розслідування по справах подібних нападів ведуться неефективно, породжуючи безкарність та стаючи на заваді становлення міцного громадянського суспільства.

Ухвалений у 2006 році закон про діяльність неурядових організацій (НУО) створив нові перепони у їх роботі, починаючи від ускладненого порядку адміністрування та закінчуючи судовим переслідуванням. Amnesty International неодноразово закликала переглянути цей закон. Організація вітає нещодавнє створення робочої групи, до якої увійшли члени уряду та представники НУО, з метою розробки поправок до закону 2006 року про діяльність НУО.

Amnesty International закликає президента Мєдвєдєва вжити заходів щодо підтримання діяльності неурядових організацій та діяльності активістів громадянського суспільства.

Судовий процес у справі бувших керівників ЮКОСу Михайла Ходорковського та Платона Лєбєдєва, а також те, як з ними поводилися у місцях позбавлення волі, свідчать про серйозні недоліки системи кримінального правосуддя, що порушують право на справедливо судочинство.

На міжнародній арені, у ході збройного російсько-грузинського конфлікту у серпні 2008 року російські військові, як повідомлялося, здійснювали не вибіркові напади на житлові будинки. Крім того, вони виявилися не в змозі захистити мирне населення на території, яка знаходилася під їх фактичним контролем, від порушень прав людини з боку південноосетинських підрозділів та повстанців.

Таким чином, після одного року перебування президента на посаді Amnesty International закликає президента Мєдвєдєва вжити негайних заходів для зміцнення верховенства закону, а також зробити усе можливе для того, щоб влада Російської Федерації поважала та захищала права людини як того вимагає російське законодавство та різні міжнародні угоди у галузі прав людини, учасницею яких є Російська Федерація.

Під час нещодавніх зустрічей з журналістами та правозахисниками президент Мєдвєдєв виступив із заявами, які дають надію на те, що виправлення ситуації з правами людини можливе.

«Президент Мєдвєдєв заявив, що повага принципу верховенства права та створення повноцінного громадянського суспільства необхідні для здоров’я суспільства. Тепер необхідні конкретні заходи для того, щоб довести, що це не пусті слова та що заяви зроблені не для того, щоб продемонструвати себе у вигідному світлі», - сказала Айрін Кан.

Громадський простір