До складу Ради з прав людини при ООН обрані США і Росія

12 травня у Генеральній Асамблеї ООН відбулися вибори 18 нових членів Ради з прав людини. Всі вони обрані на трирічний період, що починається з червня 2009 року. Цього разу вперше до Ради були обрані США.

За результатами таємного голосування за США проголосували 167 держав – членів ООН. На три місця від групи західноєвропейських та інших держав претендували лише три кандидати: Норвегія, Бельгія та США. Всі троє були обрані. При цьому в останню хвилину серед кандидатів від цієї групи з`явилася Швейцарія, яка отримала всього два голоси.

За два місця від групи східноєвропейських держав боролися три країни: Азербайджан, Угорщина і Росія. У результаті голосування перемогли Росія та Угорщина.

При цьому Росія була переобрана до Ради на новий термін. За кандидатуру Росії проголосували 146 держав, за Угорщину – 131 і за Азербайджан – 81 країна.

Від групи азіатських держав до складу Ради вперше обраний Киргизстан. У цій групі теж не було конкуренції. На п`ять місць – п`ять кандидатів.

Нагадаємо, що в складі Ради з прав людини 47 держав. У групи східноєвропейських держав у цьому органі 6 місць. У Азії та Африки – по 13, у Латинської Америки – 8 та у західноєвропейських держав, США, Канади та Ізраїлю – 7 місць. Країни – члени Ради мають дотримуватися високих стандартів захисту прав людини.

Громадський простір