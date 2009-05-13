Круглий стіл «Людина, її права та свободи як основні європейські цінності» у Миколаєві

14 травня о 14:00 в приміщенні Центру європейської інформації Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.О. Гмирьова ( м. Миколаїв, вул. Московька, 9, ОУНБ ім. Гмирьова) відбудеться круглий стіл «Людина, її права та свободи як основні європейські цінності».

На заході будуть обговорюватися актуальні для України питання, порівнюватися українські та європейські реалії, а також вироблятися пропозиції для покращення стану справ в Україні у напрямах:

порядку регулювання правовідносин споживачів та надавачів комунальних послуг;

захисту культури та мови з точки зору міжнародного права;

захисту прав жінок;

потреби формування законодавчої бази для створення, розвитку та захисту інституцій громадського суспільства;

необхідності та можливості реалізації стандартів ЄС з прав пацієнтів у вітчизняній системі охорони здоров’я.

У програмі круглого столу заплановані виступи:

Марченка Святослава Івановича - Голови Миколаївської обласної організації Всеукраїнського комітету захисту прав людини;

Шарафанова Олександра Миколайовича – члена Міжнародної правозахисної організації;

Кабашної Олени Миколаївни – Голови Миколаївської обласної незалежної асоціації „Дана”;

Куріченка Сергія Івановича – члена Миколаївської правозахисної групи;

Глуховського Віктора Васильовича – Президента лікарської асоціації Миколаївського регіону, експерта Міністерства охорони здоров’я, члена Національної Ради з питань охорони здров’я при Президенті України, кандидата медичних наук.

До участі у круглому столі запрошуються: представники міськвиконкому, обласної адміністрації (хто опікуються питаннями, що обговорюватимуться під час круглого столу), депутати міської та обласної рад, ЗМІ, представники громадських організацій, освітяни та усі бажаючі.

Під час заходу учасники зможуть

долучитися до обговорення питань круглого столу, висловити думку щодо значення та готовності України впроваджувати європейські стандарти, поставити цікаві запитання виступаючим на заході;

познайомитися з книжковою виставкою бібліотеки до Дня Європи „Історія України в європейському контексті”, віртуальною книжковою виставкою „Стратегія інтеграції України в ЄС”, фотовиставкою „Молодь та Євроінтеграція України”;

дізнатися про послуги, які надає ЦЄІ в м. Миколаєві та плани організаторів Центру.

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Захід пройде в рамках проекту „Створення Центру європейської інформації на базі ОУНБ у Миколаєві” за підтримки Європейської програми Міжнародного фонду "Відродження" та згідно із Державною цільовою програмою інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

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Центр європейської інформації створено Миколаївською обласною організацією Національної спілки журналістів України у співпраці з і на базі ОУНБ ім. О. Гирьова та входить до мережі Центрів європейської інформації, що підтримуються Європейської програмою Міжнародного фонду «Відродження».

Мета Центру європейської інформації у Миколаєві - забезпечити доступ мешканців міста до літератури та інших матеріалів з питань європейської інтеграції з періодичних джерел, інформації в мережі Інтернет. З інформацією Центру європейської інформації у Миколаєві можна ознайомитись на веб-сайті Центру. http://www.reglibrary.mk.ua/ins/pages/evro/index.htm та веб-сайті газети „Южная правда” http://www.up.mk.ua.

Європейська програма Міжнародного фонду "Відродження" має на меті підвищення спроможності організацій громадянського суспільства України відігравати активну роль у процесі європейської інтеграції України. Програма ініціює та підтримує громадські ініціативи у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Сайт: www.irf.kiev.ua/ua/programs/eui/eu