Акція «Екран - для нас!», спрямована на те, щоб зробити медіа-простір вільним від мови ворожнечі, дружнім до людини, безпечним для дітей

15 травня о 14.00 Фонд «Відкрита політика» проводить акцію «Екран - для нас!» в рамках Міжнародного родинного мандрівного фестивалю «Як намалювати птаха…» в партнерстві з VII Міжнародним фестивалем-конкурсом дитячо-юнацької журналістики "Прес-весна на Дніпрових схилах".

Учасники арт-акції, юні журналісти з різних країн, розмальовуватимуть, декоруватимуть монітори, телевізори, супутникову антену. Ця акція символізує вимогу зробити медіа-простір вільним від мови ворожнечі, дружнім до людини, безпечним для дітей. Метою акції є сприяння створенню безпечного інформаційного простору і формування культури взаємодії з новими медіа серед дітей та молоді, виховання відповідальності, дотримання етичних стандартів у майбутніх журналістів. Запрошуємо журналістів та всіх небайдужих до участі в акції.

Місце проведення : майданчик перед Київським палацом дітей та юнацтва (м. Київ, метро «Арсенальна», площа Слави, вул. Івана Мазепи,13).

В рамках проекту «Екран – для нас!» планується проведення 16 травня семінару «Етика екрану» для юних журналістів і керівників телестудій, а також конкурсу дитячих соціальних роликів «Екран – для нас!». Оголошення переможців конкурсу та демонстрація роликів відбудеться 17 травня в Київському палаці дітей та юнацтва (місце та час буде анонсовано додатково).

Акція «Екран – для нас!» - продовження проекту Міжнародного родинного мандрівного фестивалю «Як намалювати птаха…», розпочатого в 2008 році.

Партери акції: Дитяча телестудія «ЮНЬ» Київського палацу дітей та юнацтва.

Більше інформації про соціально-культурні ініціативи Фонду «Відкрита політика» на сайті www.acop.com.ua .

Iнформація про попередню акцію «Екран – для нас!» http://www.ptahy.com.ua/actions_ekranforus.html,

фото - http://www.ptahy.com.ua/gallery.html