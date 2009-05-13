Як боротися із купівлею голосів на виборах

Громадянська мережа ОПОРА на наступних виборах започаткує просвітницькі заходи для громадян з метою запобігання купівлі їхніх голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив член координаційної ради Громадянської мережі ОПОРА Андрій ДУТЧАК.

За його словами, «враховуючи уроки попередніх виборчих кампаній, громадянська мережа ОПОРА вважає, що громадський контроль повинен максимально зосередитись на можливих спробах підкупу виборців, оскільки починаючи з 2002 року, купівля голосів на різного рівня виборах здійснюється на системному рівні за чіткими технологічними схемами”. “А тому одним з векторів роботи організації стане просвіта, метою якої є запобігання та перешкоджання купівлі голосів громадян», - сказав А.ДУТЧАК.

За його словами, на цьому етапі розвитку виборчого процесу менш ефективним є використання адміністративного ресурсу та маніпуляцій зі списками виборців. Противагою першому методу впливу на волевиявлення громадян є розпорошеність адмінресурсу між політсилами, а електронний реєстр виборців забезпечить підвищення якості самих списків.

Водночас А.ДУТЧАК зауважив, що кандидати та політичні сили, які орієнтуються на «дисциплінований» електорат пенсійного віку та малозабезпечені верстви населення, обирають довготермінову модель підкупу. Через підставні громадські організації, благодійні фонди чи приймальні кандидатів політичних сил організовується благодійна допомога у вигляді продуктових наборів. Це можна відслідкувати за оголошеннями на під’їздах будинків, пакетами з логотипами політичних сил, активізацією адресної благодійної допомоги. Найуспішнішим прикладом використання такої схеми стали місцеві вибори у Києві в 2006-2007 роках.

Враховуючи це, представники ОПОРИ не виключають, що і на цих президентських виборах буде використовуватися саме ця схема, якій можна дати умовну назву «гречка».

Для протидії підкупу представники ОПОРИ вживатимуть різноманітні просвітницькі заходи, в яких пропонуватиметься громадянам різні прості варіанти, яким чином вони можуть обдурити скупників голосів.

«Ми думаємо, що зможемо показати кандидатам, що виборець розумніший за нього і може його обдурити», - зазначив А.ДУТЧАК.