Громадські слухання “Трагедія Биківні: як це було”

14 травня - 12-00 - В Прес-центрі Служби безпеки України відбудуться громадські слухання “Трагедія Биківні: як це було”. Доповідачі: В.Даниленко, начальник Центру вивчення політичних репресій та голодомору Департаменту архівного забезпечення СБУ; Р.Круцик, голова Київського обласного товариства “Меморіал”; О.Бажан,старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України, (вул. Володимирська, 35). Потрібна акредитація. Телефони: 256-96-79, 279-30-40 до 11-00 14 травня.

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