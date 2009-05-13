Прес-конференція щодо конфлікту в журналі „Український тиждень”. Журналісти видання оприлюднять нові факти тиску на працівників журналу

14 травня - 14-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція щодо конфлікту в журналі „Український тиждень”. Журналісти видання оприлюднять нові факти тиску на працівників журналу. Учасники прес-конференції: голова НМПУ Роман Скрипін, журналісти „Українського тижня” Сергій Гузь, Анна Бабінець, Анатолій Бондаренко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) . Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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