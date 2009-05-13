Відкрита лекція на тему: «Політичні репресії в Україні: розсекречена пам`ять»

15 травня о 8-20 у Залі засідань вченої ради Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Шевченка відбудеться відкрита тематична лекція голови Служби безпеки України В.Наливайченка, ректора Київського національного університету ім.Т.Шевченка академіка Л.Губерського та провідних фахівців навчального закладу на тему: «Політичні репресії в Україні: розсекречена пам`ять» (вул. Мельникова, буд. 36/1). Водночас, 14-15 травня у фойє головного корпусу Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Т.Шевченка (1 поверх) буде розгорнута тематична експозиція документальних матеріалів з Державного галузевого архіву СБ України щодо політичних репресій в Україні. Потрібна акредитація. Телефон: 8(044) 481-44-40).