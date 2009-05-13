Громадські слухання «Шляхи удосконалення законодавства щодо протидії дискримінації, расизму та ксенофобії в Україні» (оновлено)

15 травня у Великому конференц-залі Національної академії наук України (м. Київ, вул. Володимирська 55) пройдуть громадські слухання «Шляхи удосконалення законодавства щодо протидії дискримінації, расизму та ксенофобії в Україні».

На слуханнях, зокрема, буде йти мова про проект закону № 2281-1 від 28 березня 2008 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості)», прийнятий Верховною Радою України у першому читанні 4 березня 2009 року.

Захід організовує Харківська правозахисна група спільно з українським офісом Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), місією Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ) та проектом Американської асоціації юристів «Ініціатива з верховенства права» в Україні (ABA RoLI).

Під час слухань Харківська правозахисна презентує книгу "Расизм і ксенофобія в Україні: реальність та вигадки", в якій узагальнені результати моніторингу, проведеного разом з партнерськими організаціями в Києві, Галичині, Криму та Слобожанщині.

На слухання запрошені представники усіх зацікавлених органів державної влади – МВС, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Державного комітету з питань національностей, міграції та релігії тощо, а також представники громадських організацій та журналісти.

Захід відбувається в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

Програма

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників

10.00 – відкриття Громадських слухань, привітальне слово організаторів

10.15 – «Потреби змін законодавства, що зумовлені практикою: аналіз фактів расизму та дискримінації», Євген Захаров, співголова Харківської правозахисна група

10.30 – «Ейджизм та інші різновиди соціальної дискримінації», Віктор Пушкар, науковий співробітник факультету соціології КНУ імені Т.Г. Шевченка

10.45 – «Концептуальні недоліки українського законодавства в сфері протидії дискримінації, расизму та ксенофобії», Сергій Пономарьов, експерт з антидискримінаційного права

11.00 – Дискусія

11.30 – 12.00. Перерва на каву

12.00 – «Вдосконалення конституційного механізму захисту основних прав і свобод в Україні», Олена Вінгловська, проф., заст. декану юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету

12.15 – «Кримінальне переслідування за злочини, скоєні на расовому або етнічному ґрунті». Наталія Дрьоміна-Волос, старший науковий співробітник Національної академії прокуратури України

12.30 – «Аналіз проектів законів щодо запобігання розпалюванню національної ворожнечі, що знаходилися на розгляді в парламенті», Олександр Коваль, головний юрист ХІАС

12.45 – «Аналіз проекту закону № 2281-1 від 28 березня 2008 року «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості), прийнятого парламентом у першому читанні 4 березня 2009 року», Вячеслав Якубенко, адвокат

13.00 – «Рекомендації Української Гельсінської спілки з прав людини щодо розвитку законодавства для запобігання дискримінації», Володимир Яворський, виконавчий директор УГСПЛ

13.15 – «Модель організації спеціалізованого антидискримінаційного органу для України»..

Сергій Пономарьов, експерт з антидискримінаційного права

13.30 – Дискусія

14.00 – 15.00. Ланч

15.00 – 17.00. Загальна дискусія