У Держкомнацрелігій новий голова
17:55, 13 травня 2009Права людини
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Кадрові ротації
Уряд сьогодні на засіданні призначив Юрія РЕШЕТНИКОВА головою Державного комітету у справах національностей і релігій замість Олександра САГАНА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам після засідання уряду.
«Юрій РЕШЕТНИКОВ працював директором департаменту в цьому комітеті, а зараз призначений його керівником», - сказав П.КРУПКО.
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