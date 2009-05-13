У Держкомнацрелігій новий голова

17:55, 13 травня 2009
Права людини
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Кадрові ротації

Уряд сьогодні на засіданні призначив Юрія РЕШЕТНИКОВА головою Державного комітету у справах національностей і релігій замість Олександра САГАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам після засідання уряду.

«Юрій РЕШЕТНИКОВ працював директором департаменту в цьому комітеті, а зараз призначений його керівником», - сказав П.КРУПКО.

 

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