У Держкомнацрелігій новий голова

Уряд сьогодні на засіданні призначив Юрія РЕШЕТНИКОВА головою Державного комітету у справах національностей і релігій замість Олександра САГАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Петро КРУПКО сьогодні журналістам після засідання уряду.

«Юрій РЕШЕТНИКОВ працював директором департаменту в цьому комітеті, а зараз призначений його керівником», - сказав П.КРУПКО.