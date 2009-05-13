Екс-президент Польщі обіцяє підтримку російській опозиції

Екс-президент Польщі Лех ВАЛЕНСА обіцяє російському демократичному руху всебічну підтримку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі опозиційного російського руху «Солідарність».

Повідомляється, що таку заяву Л.ВАЛЕНСА зробив сьогодні в польському місті Гданську, де відбулася його зустріч з лідером Об`єднаного громадянського фронту (ОГФ) і членом бюро демократичного опозиційного руху "Солідарність" Гарі КАСПАРОВИМ.

В результаті бесіди екс-президент Польщі заявив, що надасть російському демократичному руху всебічну підтримку та приїде до Росії, щоб зустрітися з активістами опозиції й, можливо, виступити на мітингу.

Г.КАСПАРОВ також розповів про діяльність російської "Солідарності", назва якої походить від польської профспілки "Солідарність", лідером якої у 80-ті роки минулого століття був Л.ВАЛЕНСА. Представники російської опозиції також сказали, що хотіли б бачити Л.ВАЛЕНСУ почесним членом російської "Солідарності".

Г.КАСПАРОВ подарував Л.ВАЛЕНСІ майку з символікою руху та оранжевий прапор "Солідарності". Л.ВАЛЕНСА, подякувавши за подарунок, сказав, що повісить прапор на своєму будинку в Гданську.