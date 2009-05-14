В п‘ятницю, 15 травня о 10 годині в приміщення Ленінського райсуду м.Вінниці (вул.Грушевського,7) в залі судових засідань під головуванням судді Зайцева відбудеться розгляд судового позову про захист честі, гідності та ділової репутації начальника Стрижавської виправної колонії №81 Державного департаменту України з питань виконання покарань до Вінницької правозахисної групи.

Вінницька правозахисна група неодноразово звертала увагу суспільства та української влади на чисельні повідомлення про знущання, невмотивоване та надмірне застосування насильства щодо засуджених в СВК №81, приниження їхньої честі та гідності, а також рабську працю без справедливої оплати.

Нагадаємо, що нещодавно Європейський суд з прав людини своїм рішення у справі «Ухань проти України» встановив, що умови тримання засудженого в СВК №81 були жорстокими та нелюдськими.

Для входу в приміщення суду необхідно мати посвідчення особи. Судові засідання буде відкритим, доступ до зали вільний, портативній аудіозаписуючі пристрої можна використовувати завжди, а відеоапаратуру – з дозволу суду.