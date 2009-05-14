У Києві в парку Слави проходитиме «Жива бібліотека», присвячена Міжнародному дню протидії гомофобії та Всесвітньому Дню пам’яті людей, що померли від СНІДу

17 травня 2009 р. з 14:00 до 18:00 у клубі «Бочка» на вул. ВоровсьКого, 24 буде проходити «Жива бібліотека». Подія присвячена Міжнародному дню протидії гомофобії та Всесвітньому Дню пам’яті людей, що померли від СНІДу. Захід проводитиме громадська організація «Інсайт» у партнерстві з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) та Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні.

Увага: місце проведення змінено у звязку з погодними умовами.

Контакти:Ганна Довгопол, 8 (050) 410-75-59