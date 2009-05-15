Оніщук наполягає на негайній конституційній реформі

Конституційну реформу в Україні необхідно провести до чергових виборів Президента, інакше змінити Основний Закон можна буде лише через п`ять років.

Таку думку висловив міністр юстиції Микола ОНІЩУК в інтерв`ю газеті “Коммерсант” (№ 78 від 15 травня).

«Дуже важливо, щоб це сталося найближчим часом. Якщо Конституцію не буде змінено до виборів (Президента - УНІАН), то ми законсервуємо теперішню систему організації влади ще на п`ять років», - сказав М.ОНІЩУК.

Він пояснив, що Президент на всенародних виборах отримує мандат на виконання визначених Конституцією повноважень, і змінити цей мандат у рамках терміну, на який його обрано, парламент уже не може. «Це правовий принцип і обов`язковий стандарт політичної культури», - додав міністр.

Він зазначив, що попередні зміни були внесені в Основний Закон до дня президентських виборів і набрали чинності після закінчення повноважень парламенту IV скликання. Хоча погодився, що певне порушення правил було й тоді, оскільки суттєві зміни системи влади потрібно закінчувати ще до початку виборчої кампанії.

Єдиним винятком, на думку М.ОНІЩУКА, може бути внесення змін у Конституцію через схвалення на всенародному референдумі - тобто виборці погодяться змінити мандат, ними ж виданий Президенту. «Я можу тільки констатувати класичне правило: змінити повноваження може тільки той орган, який їх надав, в цьому разі це народ», - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він можливість зміни Конституції до нинішніх виборів глави держави, міністр відповів, що сьогоднішні події не дають підстав сподіватися на це. «Але українська політика дуже динамічна. Те, що здається неможливим зараз, може стати можливим у найближчому майбутньому. Наприклад, під загрозою дострокових виборів або внаслідок зміни рейтингів політиків», - зазначив він.