Єврокомісія дасть біженцям з Іраку 20 млн. євро
14:34, 15 травня 2009Права людини
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Рішення ухвалили сьогодні
Єврокомісія надасть додатково 20 млн. євро для допомоги біженцям з Іраку.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.
Гроші призначені для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам в Іраку та біженцям до Йорданії та Сирії, зокрема, на продовольство, забезпечення біженців питною водою, базовими медичними послугами, надання психологічної допомоги.
Загалом, близько 1,6 млн. іракців залишаються переміщеними всередині країни.
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