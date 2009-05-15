Кримські татари голодують біля будівлі Кабміну

Представники громадської організації «Авдет», які близько тижня пікетують будівлю Кабінету Міністрів, сьогодні оголосили голодування.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник громадської організації Наріман ПОТЕЛОВ.

«Ми тут стоїмо вже близько тижня, і на нас ніхто не звертає жодної уваги», - сказав Н.ПОТЕЛОВ.

За його словами, сьогодні відповідну заяву кримських татар було передано і зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

Представник кримських татар також повідомив, що робоча група на чолі з міністром охорони навколишнього природного середовища Георгієм ФІЛІПЧУКОМ відвідувала Крим за дорученням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. «Проте жодних рішень не було ухвалено», - сказав Н.ПОТЕЛОВ.

За його словами, активісти організації мають намір продовжувати голодування доти, поки не буде врегульовано земельне питання для кримських татар.