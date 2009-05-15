Українські антифашисти кажуть, що вони не ”проросійські бойовики”

Рух «Антифашистська дія» заперечує будь-який зв`язок з проросійськими силами.

Про це йдеться у зверненні антифашистів, текст якого передано агентству УНІАН.

«У Росії антифа-активісти нерідко стають жертвами неонацистських вбивств, як відомий антифашист Федяй (йдеться про вбивство одного з лідерів московських антифашистів Федора ФІЛАТОВА у жовтні 2008 року – УНІАН) і страждають від державних репресій: недавно був ухвалений суворий вирок антифашистові Олексію Бичину (8 травня 2009 року Куйбишевський районний суд Санкт-Петербурга засудив антифашиста О.БИЧИНА до 5 років позбавлення волі за використання ножа (за словами засудженого – з мотивів самооборони) у бійці з неонацистами – УНІАН)», - сказано у тексті звернення.

Крім того, як заявляють активісти руху «Антифашистська дія», «Антифа» не є організацією в загальноприйнятому розумінні: це міжнародний рух, головною метою якого є «боротьба з проявами не лише дискримінації людей за расовою або національною ознакою, але і відстоювання соціальних прав». «Ми заперечуємо приписаний нам існуючий принцип політичної боротьби, в якій все продається і купується. Ми – мережа безлідерних ініціатив: антифашистських, екологічних, феміністських, анархістських та інших», - заявляють українські антифашисти.

Партію «Родина» «Антифа» ставить в один ряд з організаці’. «Слава і Честь», до якої належав загиблий Максим Чайка. «Організація «Слава і Честь», до якої і належав Максим Чайка, входить в так звану «Соціал-Націоналістичну Асамблею». Може виникнути питання, чому саме «соціал-націоналізм», а не «націонал-соціалізм», але це всього лише гра слів. Як прийнято вважати серед «наці», гітлеризм не приживеться в українському суспільстві, оскільки дуже свіжа пам`ять про другу світову», - йдеться у заяві антифашистів.

На доказ своїх слів антифашисти наводять цитату із програми своїх ідейних супротивників націонал-соціалістів: «Свою ідеологію Український Соціал-Націоналізм будує на максималізмі, національно-расовому егоїзмі, любові до свого, нетерпимості до ворожого та активізмі, здатному бути залізним тараном для розторощення чужої сили, що схоче стати на перешкоді Української Нації та Білої Раси».

За даними руху «Антифашистська дія», існує безліч повідомлень правозахисників (зокрема, «Міжнародної амністії» - http://www.amnesty.org.ua/ та http://www.xenodocuments.org.ua/) про напади на расовому ґрунті, які виправдовуються адептами «расової чистоти». Найбільше таких нападів, за даними українських правозахисників, стається у Києві, Харкові, Львові та Одесі.

«Сьогодні влада виставляє нацистів жертвами, тим самим виправдовуючи їх агресію і ті злочини, які здійснювалися впродовж довгих років», – говориться в заяві українських «Антифа».

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня від ножових поранень загинув 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка. Госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Слідчим Приморського РВВС Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Особу вбивці встановлено, вживаються заходи з його затримання, проте відомості про нього в інтересах слідства не розголошуються.

Громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство відбулося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами із «Січі» й учасниками руху «Антифашистська дія», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».

22 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельно розслідувати справу про вбивство студента, зокрема – версію вбивства з політичних мотивів.

12 травня начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що, за результатами оперативно-розшукових заходів СБУ, підвереджуються версії про організацію вбивства М.Чайки, в тому числі версія про причетність керівника партії «Родина» до фінансування об’єднання «Антифа» і вбивства студента.