Голова СБУ прочитав лекцію про політичні репресії в Україні

Сьогодні голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в рамках державних заходів до Дня пам’яті жертв політичних репресій прочитав лекцію в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО розповів про масштабну роботу з перегляду усього архівного масиву документів, які успадкувала Служба безпеки України. За його словами, йдеться про мільйони документів. Найбільше з них це архівно-кримінальні справи, за якими криються долі конкретних людей, що потрапили під жорна репресій.

«Комуністичний тоталітарний режим в Україні встановився шляхом насильства, через ліквідацію української державності, знищення учасників українського визвольного руху. Сьогодні ми досі не можемо назвати точної цифри усіх жертв цього режиму, можемо лише сказати що їх було десятки мільйонів», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Систематизовані фахівцями СБУ документи свідчать, що протягом 1944-1953 років за участь у визвольному русі ОУН та УПА чи його підтримку репресовано близько півмільйона осіб, з них 153 тисяч розстріляно, 134 тисячі ув’язнено, і понад 200 тисяч депортовано.

«За даними архіву СБУ тільки протягом 1937 та 1938 років в Україні заарештовано 267 579 осіб, з них 122 тисячі розстріляно. Зусиллями наших архівістів на сьогодні з’ясовано прізвища понад 14 тисяч з них, похованих у Биківнянському лісі», - назвав статистику голова СБУ.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, політичні репресії в Україні розпочалися із самих початків становлення тут радянської влади з 1918 року, закінчилися у другій половині 1980-тих років. Комуністичний терор зачепив практично всі верстви української нації – інтелігенцію, військовиків, політиків, діячів культури та мистецтва, чи не найбільше вдарив по селянству.

Політика репресій мала свої етапи, на котрих спостерігалося її розростання чи згортання. Найпотужнішою вона була протягом 1920-1950 років, коли керівництво нею здійснював безпосередньо Сталін. Цей етап включає в себе криваве придушення визвольного руху, що тривало до середини 1920-тих років, насильницьку колективізацію та розкуркулення кінця 1920-початку 1930-тих рр., Голодомор-геноцид 1932-1933 років, Великий терор 1937-1938, масові репресії в Західній Україні 1939-1941 років, придушення збройного повстанського руху ОУН-УПА 1944-1953 років. Жертвами цього етапу репресій стали мільйони українців, знищених чи ув’язнених у тюрмах та таборах.