17 травня - 12-00 - У Національному заповіднику "Биківнянскі могили" відбудеться традиційний День скорботи по вшануванню пам’яті жертв репресій. Біля братської могили відбудеться панахида та мітинг-реквієм. Також відбудеться презентація нової музейної експозиції про комуністичні злочини із 20 стендів. Автори експозиції: фонд "Україна-3000", Київський "Меморіал" і СБУ. У меморіальних заходах візьме участь Президент України Віктор Ющенко. Акредитація ЗМІ проводиться до 15.00 15 травня за телефонами: 255-78-44 та 255-63-18. До місця проведення заходів курсуватимуть автобуси з 10-00 до 12-00 від ст..м.”Лісова”. Додаткову інформацію щодо виставки можна отримати за телефоном: 8 (067) 265-90-23.