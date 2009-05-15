18 траня - 9-30 - Розпочне роботу дводенна міжнародна конференція "Рівність та недискримінація: практика ЄС та українські перспективи". Ініціатор - Інститут законодавства Верховної Ради України. Захід організовано за підтримки ЄК у рамках TAIEX. Запрошені: члени Комісії із захисту проти дискримінації Республіки Болгарія на чолі з головою Комісії Є.Кемалем; фахівці Інституту прав людини ім..Л.Больцмана (Австрія), представник Секретаріату Європейського Суду з прав людини Д.Третьяков; представники органів законодавчої, виконавчої та судової влади України, міжнародні організації і фонди (конференц-зала готелю «Хрещатик»). Початок реєстрації 18 та 19 травня о 9-30. Потрібна акредитація. Телефон: 235 04 96 14-15 травня.