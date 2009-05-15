Прес-конференція на тему: “Чому стрімко росте кількість в’язнів з вищою мірою покарання?”

18 травня - 14-00 - Прес-конференція на тему: “Чому стрімко росте кількість в’язнів з вищою мірою покарання?”. Учасники: Микола Ільтяй, перший заст..голови Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУПВП); Віталій Хведчук, начальник відділу організації психологічної роботи ДДУПВП; о. Гжегож Драус, голова правління Української Міжконфесійної Християнської місії , тюремний капелан. Прес-конференція відбудеться під егідою газети «Известия в Украине» («Главред-Медіа», вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: +38. 097. 394-3083, +38. 050.

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