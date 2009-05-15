”Антифа” кажуть, що в міліції є докази на їхню користь

Активісти руху «Антифашистська дія» вимагають від правоохоронців оприлюднити матеріали, які, за їхніми словами, свідчать, що вбивство студента Максима ЧАЙКИ в Одесі було самообороною.

Про це йдеться у зверненні українського антифашистського руху, текст якого передано агентству УНІАН.

«Антифа» впевнені, що правоохоронні органи міста Одеса мають в своєму розпорядженні необхідну інформацію, яка підтверджує факт нападу на них з боку нацистів 17 квітня. «Це і відеозйомка інциденту, і висновок медичних експертів, в якому говориться, що Максиму ЧАЙЦІ було нанесено поранення ножем, від низу до верху», - сказано у тексті заяви. За їхніми словами, удар був нанесений в зігнутому стані, оскільки нападники притиснули активіста «Антифа» до землі.

Також активісти руху «Антифашистська дія» розкритикували позицію Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який назвав членів "Антифа" екстремістами і зажадав від правоохоронних органів перевірити версію вбивства саме за політичними мотивами. «Версія Президента України один в один повторює пропагандистську брехню неонацистів, а СБУ сповіщає факти, ґрунтуючись лише на словах Президента. Влада називає вуличних расистів невинними студентами», – так, зокрема, антифашисти у своїй заяві прокоментували розвиток подій довкола загибелі М.ЧАЙКИ.

«Обставини вказують на те, що якщо раніше влада замовчувала проблему неонацизму, то зараз вона активно захищає вбивць-расистів», - сказано у тексті звернення.

Антифашисти вимагають від МВС оприлюдними доказову базу – висновки експертів і відеозйомку, які, за словами представників цього руху, «підтверджують факт нападу з боку ультраправих». СБУ у свою чергу просять пред`явити «реальні докази «антиукраїнської» суті руху «Антифа».

«Слідство повинне обнародувати перед громадськістю реальну доказову базу. Цим буде покладений край політичним спекуляціям і виправданню нацистського терору», – резюмують антифашисти.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня від ножових поранень загинув 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка. Госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Слідчим Приморського РВВС Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Особу вбивці встановлено, вживаються заходи з його затримання, проте відомості про нього в інтересах слідства не розголошуються.

Громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство відбулося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами із «Січі» й учасниками руху «Антифашистська дія», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».

22 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельно розслідувати справу про вбивство студента, зокрема – версію вбивства з політичних мотивів.

12 травня начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО повідомила, що, за результатами оперативно-розшукових заходів СБУ, підвереджуються версії про організацію вбивства М.Чайки, в тому числі версія про причетність керівника партії «Родина» до фінансування об’єднання «Антифа» і вбивства студента.