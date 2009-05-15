Правозахисники закликають добити ”одноруких бандитів”

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна» підтримує ініціативи, спрямовані на здійснення рішучих заходів з боку держави щодо діяльності установ грального бізнесу в Україні та винесення таких установ за межі міст і закликає парламент підтримати та прийняти закон, який би обмежував діяльність ігорних закладів в Україні.

Про це йдеться у заяві центру "Ла Страда - Україна", яку було передано агентству УНІАН.

"Безконтрольний розвиток грального бізнесу призвів до того, що деякі райони міст України перетворилися на майданчики, де з одного кута можна побачити одночасно декілька казино та інших гральних закладів. Вони відкриваються в спальних районах та житлових будинках, на станціях метро та біля шкіл та навчальних закладів, виростають на місці скверів та дитячих майданчиків, дитячих позашкільних установ та клубів", - йдеться у тексті заяви.

Водночас, на думку правозахисників, такі заклади пригортають до себе увагу перш за все підлітків та дітей. "Виникнення такого феномену як «ігроманія», проведення всього вільного часу в гральних закладах, витрачання на розваги кишенькових грошей, призводять не тільки до формування залежності від ігор, але й стають передумовою погіршення як фізичного, так і психічного здоров’я дітей та підлітків, штовхають на злочинні вчинки заради грошей, які потрібно мати для відвідування гральних клубів", - заявляють у центрі "Ла Страда". За словами правозахисників, подібна комерціоналізація дитячих розваг на фоні знищення системи позашкільного виховання дітей вже сьогодні дає знати про себе фактами зростання злочинності в дитячому середовищі, зменшенням рівня знань у дітей та підлітків, неефективному використанню часу, коли дитина має отримувати знання та навички, необхідні в дорослому житті.

Правозахисники нагадують, що у багатьох країнах світу, які Україна розглядає як взірець демократії та свободи особистості, гральний бізнес заборонений взагалі. В багатьох – установи грального бізнесу розміщуються лише на окремих територіях або в окремих районах міст, здебільшого за межами міст, концентровано, для того, щоб даючи можливість грати дорослим, не залучати до гри дітей та підлітків.

Водночас правозахисники із центру "Ла Страда" звертають увагу на те, що в багатьох розважальних закладах Києва можна прочитати оголошення про те, що у денний час – з 11 -00 до 18-00 - вони мають знижки. "Але це той час, в який діти мають знаходитися в школі та в навчальних закладах. Таким чином, гральні установи ще й здійснюють протиправні дії, покладаючи відповідальність за них на плечі дітей", - резюмують правозахисники.

За їх даними, представники органів місцевої влади на місцях практично не мають можливості впливати на діяльність гральних установ. "Якщо підприємець чи компанія подає документи, щоб отримати ліцензію на відкриття грального залу, вони змушені її видати. Ніхто не цікавиться при цьому позицією місцевої влади чи населення. Що ж до території, то нині кожен суб’єкт підприємницької діяльності має можливість на аукціоні отримати землю для своєї діяльності або в оренду, або у власність", - зазначають у центрі "Ла Страда - Україна".

Разом з тим, за словами правозахисників, простої заборони та тимчасового призупинення діяльності установ грального бізнесу недостатньо. Край необхідними є розробка та прийняття закону, який би чітко визначив механізми втілення цієї ідеї. "Враховуючи все, ми вважаємо, що Верховна Рада України має підтримати та прийняти закон, який би обмежував діяльність ігорних закладів в Україні".