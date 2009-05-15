Справу сина депутата, що розбив 11 машин, передали новому судді

У кримінальній справі сина заступника голови Одеської облради Фелікса Петросяна, якого обвинувачують в здійсненні ДТП, у результаті якої загинула людина і були пошкоджені 11 авто, змінили суддю.

Тепер справу буде вести суддя Приморського райсуду Одеси Юрій Кушнеренко, що "Українській правді" підтвердили в його приймальні.

За словами секретаря, зараз справа знаходиться на розгляді в судді. Найближче засідання має відбутися 22 травня.

На питання про причину зміни судді у справі Петросяна секретар заявила: "Причина передачі справи по телефону не називається", - після чого поклала трубку.

Як відомо, у ніч на 12 січня 2008 року в Одесі сталася ДТП, в результаті якої були пошкоджені 11 авто і загинула людина.

Фелікс Петросян, що був за кермом Toyota Prado, налетів на автомобіль Daewoo, що рухався перед ним, у результаті чого загинув водій цього авто.

У січні 2009 року Київський райсуд Одеси ухвалив рішення припинити досудове слідство за клопотанням адвоката Петросяна про оскарження порушення кримінальної справи у відношенні Петросяна.

У свою чергу Приморський райсуд Одеси 27 лютого ухвалив відновити слідство по даній справі.

Українська правда