Сьогодні у Києві в рамках Міжнародного сімейного фестивалю „Як намалювати птаха...” пройшла акція “Екран - для нас!”. Юні журналісти з різних країн розмальовували, декорували монітори, телевізори, CD-диски і супутникову антену. Це символізувало вимогу зробити медіапростір вільним від мови ворожнечі, дружнім людині, безпечним для дітей.

Фото Володимира Гонтара / УНІАН