”Екран - для нас!”
У Києві юні журналісти з різних країн розмальовували, декорували монітори, телевізори, CD-диски і супутникову антену. Вони хочуть, щоб медіапростір був вільним від мови ворожнечі, дружнім людині, безпечним для дітей... Фоторепортаж
Сьогодні у Києві в рамках Міжнародного сімейного фестивалю „Як намалювати птаха...” пройшла акція “Екран - для нас!”. Юні журналісти з різних країн розмальовували, декорували монітори, телевізори, CD-диски і супутникову антену. Це символізувало вимогу зробити медіапростір вільним від мови ворожнечі, дружнім людині, безпечним для дітей.
Фото Володимира Гонтара / УНІАН
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