Німецька прокуратура закрила справу щодо інциденту з Луценком

Прокуратура Франкфурта-на-Майні закрила справу щодо інциденту української делегації в аеропорту цього міста.

Про це сьогодні в ефірі програми Свобода на ТРК «Україна» повідомив міністр внутрнішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

«Сьогодні прокуратура Франкфурта-на-Майні закрила справи стосовно мене і мого сина», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, посилаючись на матеріали свого адвоката.

Водночас, коментуючи інцидент, який стався в аеропорту Ю.ЛУЦЕНКО сказав, «так… я винен, тільки я що не зміг стримати емоції… я усвідомлюю, що наніс серйозний удар по репутації уряду», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

В той же час він зауважив, що діяв адекватно до обставин та дій, які були вжиті на той момент по відношенню до його сина, оскільки він як батько захищав його. Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО висловив своє здивування позицією МЗС України, яка не лише не надіслала ноту протесту на дії німецької сторони стосовно членів української делегації МВС, але і жодним чином не відреагувала на відношення німецької сторони щодо своїх представників, які мають «дипломатичний імунітет».

Разом з тим упереджуючи деякі запитання стосовно відеозапису інциденту Ю.ЛУЦЕНКО в телеефірі поінформував, що було звернення до аеропорту стосовно наявності та передачі відеозапису конфлікту. «Ми звернулись до аеропорту. На запитання, що відбулося мені сказали, що його (запису) не існує», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши при цьому, що він дуже зацікавлений в тому, щоб відповідні особи розібралися в цьому питанні, щоб цей запис десь був знайдений.