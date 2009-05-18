Луценко визнав, що згадав німцям Гітлерюгенд

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко підтвердив, що під час конфлікту в аеропорту Франкфурту згадував про нацистське минуле цієї держави.

Як зізнався сам Луценко в ефірі "Шустер Live", він не стримався у відповідь на репліку німецької сторони, що він "не має тут (у аеропорту) прав".

"Я сказав, що мої права почалися тут після 1945 року, а Гітлерюгенд давно закритий. Це – правда", - сказав Луценко.

Як відомо, у Німеччині згадка про нацистське минуле цієї держави є найглибшою образою.

Раніше німецький журнал "Focus" писав, що Луценко у бійці з німецькими поліцейськими використовував образливі і расистські вислови на кшталт "нацистські свині".

Під час телеефіру Луценко також сказав, що не тримає зла на Німеччину і збирається відвідати прийняття у посольстві ФРН в Києві на наступному тижні.

"Я отримав запрошення на фуршет з нагоди 60-річчя ухвалення Конституції Німеччини. І я піду туди, бо ми – цивілізована країна, а інцидент стався між окремими особами", - сказав Луценко.

Українська правда