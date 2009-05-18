Чиновники обговорили із суддями питання правової охорони інтелектуальної власності

Голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ наголошує на важливості обговорення з суддівським корпусом питань охорони авторських прав і суміжних прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з суддями та представниками державної системи правової охорони інтелектуальної власності, яка відбулась у приміщенні Вищого господарського суду України.

Учасники зустрічі, зокрема, обговорили питання особливостей функцій організацій колективного управління та уповноважених організацій колективного управління, визначення способів публічного використання об’єктів суміжних прав при виплаті винагороди суб’єктами господарювання, розглянули практичний досвід розгляду справ суддями Вищого господарського суду України, обмінялись думками щодо напрямів та шляхів удосконалення законодавства України у зазначеній сфері.

Підсумовуючи результати зустрічі, сторони підкреслили вагомість двостороннього співробітництва в питаннях правової охорони інтелектуальної власності, яке є своєрідним індикатором спільного інтересу, спільного бажання до вдосконалення співпраці. Учасниками зустрічі досягнуто домовленості про координацію подальших дій.