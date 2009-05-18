У Львові гомосексуалів закидали яйцями

16 травня біля оборонної стіни Львова на площі Митній розгорнулась яєчна війна між представниками нетрадиційної орієнтації та гомофобно налаштованою молоддю.

Перші проводили гей-демонстрацію, попередньо заанонсовану як «акція рівності». Організували її львівська ініціативна група Gender Lviv та правозахисна організація ЛГБТ Total. Другі зареєструвались як група спротиву гомосексуалістам. Звісно, очікувались інциденти, тому влада пообіцяла демонстрантам супровід міліції.

Акція розпочиналась о 14.30. Поки її учасники та організатори розкладали веселкові прапори та транспаранти з одного боку, з другого вже збирались парубки у лікарських інфекційних масках... Ледве дійство встигло розпочатись, як в учасників полетіли яйця. Міліції ніде поблизу не було. На щастя, «зброя» у молодиків швидко закінчилась, і вони кудись зникли. Як виявилось згодом, пішли за наступною партією яєць.

Зацікавлені перехожі часто зупинялись та вдивлялись в написи на транспарантах: «Гомофобії – ні», «Кожна людина має право на повагу», «Всі рівні – всі різні», «Кожен має право бути собою».

Тим часом група спротиву поповнила свої яєчні запаси і влаштувала черговий наліт на демонстрантів. Учасники акції прийняли на себе град майже з 10 лотків яєць. Цього разу з’явилися правоохоронці. Під’їхали дві машини з працівниками спецпідрозділу «Беркут». Утікаючи, порушники порядку встигли заявити кореспондентові «Високого Замку», що їх не вилікуєш від гомофобії, але назватись не захотіли. Коли, здавалось, належна охорона нарешті забезпечена і ніяких конфліктів вже не виникне, просто під ногами учасників акції розірвалась петарда. Оглушеній молоді довелось трохи відступити. На щастя, ніхто не постраждав, якщо не врахувати знищеного яйцями одягу та настрою.

«Я не очікувала такого спротиву! – ділиться враженнями Люцина Домбровська, член ініціативної групи Gender Lviv.- Я розчарована роботою міліції, вона повинна захищати нас. Агресори на демонстрації нас атакували, кидали у нас яйцями, а міліція ніяк не реагувала!».

Акція рівності завершилась о 16 годині, як і планувалось. З ударами годинника на ратуші демонстранти почали згортати прапори та транспаранти. Подія викликала інтерес у населення, яке й після її завершення не хотіло розходитись та жваво обговорювало дійство.

«У Львові недоцільно проводити такі акції. Хіба хтось утискає гомосексуалів у правах? - говорить пані Ольга, яка спостерігала за акцією. – А зараз на це дивляться діти, не думаю, що це позитивно вплине на їхню свідомість».

«Я підтримую їхні лозунги – «Кожен має право на повагу» та «Кожен має право бути собою», - підхоплює пані Галина, яка теж була присутня на акції. – Але мені не подобається, що вони вибрали для проведення свого заходу саме площу Митну, де поруч розташована церква. Відомо, що церква не підтримує представників нетрадиційної орієнтації, тому краще б організатори влаштовували демонстрації у спеціально відведених для мітингів місцях».

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