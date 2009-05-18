Сьогодні – 65-та річниця депортації кримських татар

Сьогодні, 18 травня 2009 року, минає 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму.

У травні 1944 року Йосип Сталін підписав постанову про виселення кримських татар з півострова. Їх звинуватили в масовому дезертирстві, співпраці з фашистами.

Виселення розпочалося вранці 18 травня 1944 року і завершилося до вечора 20 травня. За різними даними, були депортовані від 180 тисяч до 190 тисяч кримських татар. Велика частина була виселена до Узбекистану.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: у 1941 році – кримських німців, у 1944 році – вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих розпочалося наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу зіграла декларація Верховної Ради СРСР 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, які зазнали насильницького переселення, і забезпеченню їх прав». У 1991 році були прийняті закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

«У цю скорботну дату ми вшануємо пам`ять безвинних жертв тих трагічних подій, віддаємо дань пошани тим, хто вистояв в умовах масових репресій, борючись за відновлення громадянських прав і норм гуманності», – йдеться у зверненні уряду автономії і президії кримського парламенту з нагоди 65-х роковин депортації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в центрі Сімферополя пройде всекримський траурний мітинг. У Меджлісі кримських татар сподіваються, що захід збере більше 25 тисяч чоловік.

Крім того, кримські татари проведуть міжнародну акцію «Хвилина скорботи і єдності» на згадку про жертви депортації.

На сьогодні населення Криму становить понад 1,9 млн. чоловік, з них понад 260 тисяч – кримські татари.