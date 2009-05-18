Політичні репресії в СРСР торкнулися багатьох офіцерів ЧФ

У Севастополі влада і громадськість міста вшанували пам`ять жертв політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, у зведеного кілька років тому на старому цвинтарі пам`ятника «Жертвам політичних репресій 30-50-х років» учора відбувся мітинг, в якому взяли участь представники виконавчої гілки влади міста, активісти Асоціації національно-культурних товариств Севастополя.

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН під час свого виступу підкреслив, що, на його думку, «севастопольська історія політичних репресій ще далека від осмислення і написання», тому влада міста надаватиме допомогу всім тим організаціям і людям, які вивчатимуть, систематизуватимуть і публікуватимуть матеріали про репресії. «Щоб цей день пам`яті жертв політичних репресій, який ми відзначаємо вперше, наступного року зібрав більше людей», - зазначив В.КАЗАРІН.

Він висловив припущення, що Указ Президента України, «напевно, теж викличе якісь різні коментарі, різні оцінки». Але, за словами урядовця, особисто він однозначно належить до числа тих людей, які вважають, що абсолютно правильно видано Указ. «Я навіть думаю, що з певним запізненням, тому що всі ми розуміємо, що тема політичних репресій в 20-му столітті - це така ж неосяжна тема, як і інша тема, пов`язана з втратами - тема Великої Вітчизняної війни», - сказав заступник мера Севастополя.

Він вважає, що «справжню історію політичних репресій, в даному випадку відносно Севастополя, як міста-регіону, ще не написано». За його словами, «значна частина репресій торкалася військових». «Вона торкнулася багатьох офіцерів Чорноморського флоту. Одна з категорій, що піддалася в найбільшій мірі політичним репресіям напередодні війни, і певною мірою після війни - це були військові. Ця справа завжди була закритою, Севастополь, напевно, і не знає масштабів тих репресій, через які пройшов керівний склад», - додав В.КАЗАРІН.

Він підтримав ідею, що прозвучала на мітингу, з увічнення пам`яті «тих, хто був розстріляний у внутрішньому дворику севастопольської в`язниці, і тих, кого, за деякими даними, водили на розстріл за місто. Необхідно за допомогою СБУ зібрати інформаційну базу цієї категорії людей».

Голова Асоціації національно-культурних товариств Севастополя Валерій МИЛОДАН також повідомив, що є багато свідчень того, що «дуже багато розстрілів проводилося в севастопольській в`язниці, так званому тюремному замку». Він також з жалем зазначив, «що багато років ми не надавали цьому публічного значення».

На мітингу також виступили представники естонського національно-культурного товариства. Учасники заходу поклали квіти до пам`ятника і могил жертв політичних репресій.