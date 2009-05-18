Литвин: Луценка відсторонено від виконання обов’язків міністра

Юрія ЛУЦЕНКА відсторонено від виконання обов’язків міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

«Я сьогодні мав розмову з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і вона повідомила, що Ю.ЛУЦЕНКО, відповідно до рішення, не виконує обов’язки, тобто відсторонений», - сказав В.ЛИТВИН.

Таким чином спікер відповів на вимогу представників фракції Партії регіонів цього тижня розглянути питання щодо інциденту за участі Ю.ЛУЦЕНКА в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Також перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запитував, чи прийняв уряд рішення про відсторонення Ю.ЛУЦЕНКА від виконання обов’язків міністра.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів минулого тижня блокувала роботу парламенту з вимогою відставки Ю.ЛУЦЕНКА.

15 травня Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій звернулась до уряду стосовно вирішення питання про усунення міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків на час проведення розслідування подій 4 травня в аеропорту Франкфурта-на-Майні.