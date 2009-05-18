Зняли заборону на дострокове повернення депозитів

Національний банк України відмінив норми своєї ж грудневої постанови, які де-факто встановлювали мораторій на дострокову видачу депозитів. Про це говориться в постанові НБУ №282 від 12 травня 2009 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, Нацбанк відмінив пункт 2 постанови №413, в якому зазначалося, що банки мають вживати всіх необхідних заходів для забезпечення позитивної динаміки зростання депозитів з метою недопущення дострокового повернення коштів, розміщених вкладниками.

У документі зазначається, що метою таких дій є «закріплення окремих позитивних тенденцій, що намітилися у відновленні довіри вкладників до банківської системи».

Також скасовано пункт 5 постанови №413, яким передбачалося, що дирекція банківського регулювання і нагляду НБУ повинна встановити контроль за виконанням банками вимог пункту 2 цієї постанови, і, у разі потреби, має вжити заходів до банків-порушників.

Постанова НБУ набуває чинності з дня її підписання - з 12 травня ц.р.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 15 травня, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ заявив, що відміна мораторію на дострокове розірвання депозитних договорів можлива після завершення процесу рекапіталізації. При цьому він спростував інформацію про те, що 12 травня 2009 року було підписано постанову про відміну мораторію. «12 числа я нічого не підписував», – сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Мораторій на дострокове розірвання договорів за депозитними вкладами було введено постановою НБУ №319 від 13 жовтня 2008 року. У грудні цей документ було скасовано постановою №413, у якій банки зобов`язувалися забезпечити позитивну динаміку зростання депозитів з метою недопущення дострокового повернення коштів, розміщених вкладниками.

За даними НБУ, обсяг депозитів фізичних осіб у квітні ц.р. збільшився на 0,6% (з початку року зменшився на 10,7%) – до 192,5 млрд. грн. Обсяг коштів населення в національній валюті збільшився на 1,1% (з початку року зменшився на 8,8%) – до 98,5 млрд. грн., в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 0,1% (з початку року зменшився на 12,6%) – до 12,2 млрд. дол.