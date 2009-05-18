Україні потрібен інститут банківського омбудсмена

Україні пора створити інститут банківського омбудсмена і ефективно боротися з обманом у банківському секторі. Таку думку в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (№ 17 (745), 16 - 22 травня 2009 р.) висловив учений, банкір і дипломат, доктор економічних наук Олександр ШАРОВ.

За його словами, інститут банківського омбудсмена існує практично у всіх країнах з більш-менш розвиненою банківською системою і виконує функції недержавного арбітра в досудовому розв’язанні конфліктних ситуацій як між самими банками, так між банками і клієнтами.

«Всі ці ранні симптоми - від настирливої, багатообіцяючої, але, по суті, абсолютно недостовірної реклами до навмисно приховуваних дрібним почерком умов кредитування або прийому депозитів - могли бути своєчасно розглянуті саме омбудсменом. Як реальний механізм ринкового саморегулювання», - вважає він.