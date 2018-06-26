В Брюсселі пройшов гей-парад

В Брюсселі пройшов 14-ий гей-парад.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, дійство відбулося в суботу, 16 травня на центральних вулицях міста.

В параді взяло участь кілька тисяч учасників з Бельгії та з інших країн Європи. Весь день навколо центральної площі Брюсселя працював спеціальний “квартал розваг”, присвячений гей-параду.

Зранку в мерії міста відбулися вже традиційні політичні дебати з керівництвом міста та всіма бажаючими, а завершилося все – вечіркою до ранку в одному з найбільших танцювальних клубів бельгійської столиці.

Фото Сергія Воропаєва / УНІАН