Презентація книги Астольфа де Кюстіна «Правда про Росію»

Книгарня «Є» та видавництво «Ярославів Вал» запрошують на презентацію книги Астольфа де Кюстіна «Правда про Росію», яка відбудеться 22 травня. Початок – о 18.00.

Астольф де Кюстін (1790 –1857) – французький літератор та знаменитий мандрівник. Автор описів подорожей Англією, Шотландією, Італією (1811 - 1822), Іспанією (1833) та Росією (1839). Особливу увагу звернула на себе книга «La Russie en 1839», яка викликала чимало дискусій у культурному та політичному середовищі Росії. Автор влучно підмічає негативні явища російського життя і дає вдалі характеристики діячів того часу. У Франції головна книга Кюстіна стала не тільки «викривальним» памфлетом на конкретний режим, а соціально-філософським трактатом про державний устрій, на рівні із книгою Токвіля «Про демократію а Америці». Зустріч вестиме Михайло Слабошпицький.

Адреса книгарні «Є»: вул. Лисенка, 3 (ст. м. «Золоті Ворота»). Акредитація є обов’язковою.

Оксана Щур - 8 066 174 11 95