У Миколаєві стався напад на місцевих гомосексуалів

У суботу, 16 травня, біля сорока представників організацій «Запорозьке козацтво», «Молода гвардія», «Діалог» та члени релігійних громад зірвали проведення поетичного вечора київської поетеси Марти Кохань, який мав відбутися в миколаївському Домі художника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Миколаївській Асоціації геїв, лесбіянок та бісексуалів «ЛіГА».

За наявною інформацією, агресивно налаштований натовп заблокував вхід до приміщення виставкового залу Дому художника і намагався спровокувати членів організації «ЛіГА» та гостей приватного заходу на бійку, ображаючи їх гідність та честь.

Активісти асоціації "ЛіГА" викликали правоохоронців, які намагалися урегулювати ситуацію. В результаті цього вдалося не допустити зіткнення. Натовп розійшовся після того, коли керівництвом асоціації булі зняті два банери «Райдужна весна» та «Світ очами ЛГБТ», повідомляють миколаївські ЛГБТ-активісти.

Після розблокування входу представниками правоохоронних органів та охоронною фірмою виявилося, що три роботи фотомайстрів з Києва та Одеси зникли.

Миколаївська асоціація геїв, лесбійок та бісексуалів «ЛіГА» планує звернутися до правоохоронних органів із заявою щодо викрадення фоторобіт та про факт навмисного перешкоджання статутної діяльності об’єднання.

Довідка УНІАН. Миколаївська Асоціація геїв, лесбіянок та бісексуалів «ЛіГА» (Миколаїв, Україна) – неприбуткова громадська організація, зареєстрована Миколаївським міським виконавчим комітетом 26 грудня 1996 року. Асоціація була заснована задля об’єднання людей гомо- та бісексуальної орієнтації з метою інтеграції їх в українське суспільство через лобіювання інтересів ЛГБТ (лесбіянки, геї, бісексуали та трансгендери) спільноти, проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та надання послуг для ЛГБТ спільноти на півдні України.