Відсьогодні депутатів можна вибирати за відкритими списками

Сьогодні, 18 травня, розпочав свою роботу Веб-ресурс «Національні праймеріз-2009». Модельне голосування за відкритими списками» (адреса в мережі Інтернет - http://www.primaries-ua.info/). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Комітету виборців України.

За даними КВУ, даний ресус є одним з елементів просвітницької кампанії Комітету виборців України щодо впровадження в Україні виборчої системи з відкритими регіональними списками. Просвітницька кампанія неполітична і має на меті роз‘яснення особливостей нової виборчої системи та популяризацію «відкритих списків» серед громадян України.

У кожному з 27 регіонів на підставі побажань самих політичних партій та експертних оцінок КВУ було сформовано „модельні списки” кандидатів від найбільш рейтингових політичних сил. Всього до списків було включено понад 2000 кандидатів від 15 політичних партій та блоків. При цьому усіх лідерів політичних сил було включено до „списків” від міста Києва. Списки партій і кандидатів на сайті розміщені в алфавітному порядку.

При цьому Комітет виборців зазначає, що при формуванні списків зіткнувся з нерозумінням, а подекуди - агресивною реакцією на проект з боку представників окремих політичних сил.

Свої пропозиції щодо списків КВУ надали: Всеукраїнське об‘єднання „Свобода”, партія „Вперед, Україно!” („Народна самооборона”), партія „Єдиний центр”. В багатьох регіонах на пропозицію КВУ відгукнулись представники Народної партії (Блок Литвина), Української народної партії, Народно-демократичної партії.

В той же час, повідомляє КВУ, категорично відмовилися надавити свої пропозиції регіональні представництва Партії регіонів та ВО „Батьківщина” (Блок Юлії Тимошенко). Тому списки цих політичних сил КВУ довелося формувати самостійно.

Комітет виборців зазначає, що всі дані були отримані з відкритих джерел, а результати проекту не матимуть жодних юридичних наслідків. Відтак, всі закиди щодо незаконності дій КВУ організація вважає безпідставними.

З метою уникнення штучних завищень результатів певних кандидатів КВУ передбачив певні обмеження – протягом доби з одного комп’ютера не можна проголосувати більше одного разу.

Модельне голосування в мережі інтернент відбуватиметься 18-31 травня 2009 року, після чого будуть оголошені його результати.