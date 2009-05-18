Граніт інтелектуальної власності гризтимуть зі шкілької парти?

Державний департамент інтелектуальної власності пропонує запровадити в шкільних програмах курс з інтелектуальної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного департаменту інтелектуальної власності Микола ПАЛАДІЙ, виступаючи на ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності».

За його словами, в Україні система вищої освіти внаслідок постійних реформ, посиленої комерціалізації та відсутності системи прогнозування потреби у фахівцях різних галузей економіки не забезпечує відповідності підготовки кадрів суспільним потребам. Як зазначив М.ПАЛАДІЙ, нині питання підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, а також розширення знань у суспільстві в цій сфері "постало дуже гостро". Тому, за його словами, на засіданні колегії Держдепартаменту інтелектуальної власності ухвалено рішення про навчання як урядовців, так і студентів та школярів.

За інформацією Державного департаменту інтелектуальної власності, нині 16 вузів України готують фахівців у даній галузі, але, на думку М.ПАЛАДІЯ, цього замало. "Нас критикують, що, мовляв, ми вже скоро до дитсадочків доберемося. Але якщо буде треба, то доберемося", - запевнив він.

Голова Держдепартаменту інтелектуальної власності пропонує розробити у цій сфері концепцію на 5-10 років, визначивши важливі аспекти захисту авторських прав та охорони інтелектуальної власності. "Хочеться, щоб була державна програма, від школи до вузу. Це було б дуже перспективним напрямом для розвитку держави. Також пропоную подумати про підготовку магістра в сфері інтелектуальної власності, як це робиться, наприклад, у Туринському університеті", - сказав М.ПАЛАДІЙ.