19 травня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Захист споживачів від неадекватного збільшення фінансовими установами ставок за кредитами». Йтиметься про те, що в той час як на заході фінансові установи знижують тиск на позичальників, українські фінансові установи, які входять до тих же західних фінансових груп перекладають свої фінансові проблеми на позичальників, при цьому не цікавлячись платоспроможністю останніх. Про причини та можливі наслідки такого ставлення до споживачів фінансових послуг розкажуть молодший партнер Юридичної фірми «HBW & Orlov» Кирило Левтеров та юристи: Олег Андрейків, Олексій Зубченко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон 8(093)786-09-30. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.