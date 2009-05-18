20 травня - 10-00- Розпочне роботу Міжнародна конференція «Захист прав та інтересів літніх людей в Україні – хто і як?». В роботі візьмуть участь представники: ВБО «Турбота про літніх в Україні»; Експертної ради при Мінпраці України; Мінпраці України; МВС України; Управління Моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ; Міністерства охорони здоров’я України; AgeUK(Великобританія); Посольства Великобританії та інші (Будинок Вчених, вул. Володимирська, 45 А). Потрібна акредитація. Телефони: 559-38-63, (044) 229-54-61, 8-067-263-33-23, E-mail: galalpol@mail.ru.