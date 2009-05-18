20 травня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Екватор громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням знань абітурієнтів – 2009”. Будуть оприлюднені основні недоліки та порушення процедур зовнішнього незалежного тестування – 2009, що були виявлені під час проведення тестів з історії України, біології, фізики, географії, української мови та літератури.Представники громадських мереж представлять проміжний звіт за результатами спостереження та вкажуть на шляхи подолання порушень. Учасники: Наталія Линник, керівник проекту КВУ; Інна Сосун, член Координаційної ради ГМ ОПОРА (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 464-5435;419-0061;229-9730. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.