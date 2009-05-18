Круглий стіл на тему: ”Проблеми законодавчого врегулювання етнонаціональної політики в Україні. Основні критерії майбутніх законів”

20 травня - 14-30 - Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин проведе круглий стіл на тему: "Проблеми законодавчого врегулювання етнонаціональної політики в Україні. Основні критерії майбутніх законів" (вул. Грушевського, 18/2, кім. 12). Телефони: 255-41-06, ф. 255-49-02, e-mail: butsko@rada.gov.ua. Вхід за картками акредитації.

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