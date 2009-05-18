Харківська правозахисна група запрошує на громадські слухання «Права людини. Модель для нової Конституції України», які відбудуться 26 травня з 10.00 до 14.00 у Великому конференц-залі НАНУ (вул. Володимирська, 55) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Харківська правозахисна група пропонує для обговорення суттєво оновлений варіант конституційного закріплення усього комплексу прав людини і основоположних свобод, розроблений ХПГ. На круглому столі будуть презентовані нові видання ХПГ – «Конституційний процес в Україні (2005-2008)»; «Права людини. Модель для нової Конституції України» (українською, англійською та російською мовами); «Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини».

На громадські слухання запрошені науковці, представники органів державної влади, дослідницьких центрів, громадських правозахисних організацій, журналісти, а також конституціоналісти і правозахисники з Росії (суддя Конституційного суду РФ у відставці проф. Тамара Морщакова, керівник науково-аналітичного центру КСУ РФ проф. Борис Страшун, голова Московської Гельсінкської групи Людмила Алексєєва, голова російського «Меморіалу», бувший омбудсмен Російської Федерації Сергій Ковальов та інші), Польщі (суддя Конституційного суду Польщі проф. Анджей Жеплінський та інші), Білорусі (суддя Конституційного суду Білорусі у відставці проф. Олександр Вашкевич та інші).

Програма

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників

10.00 – «Необхідність оновлення конституційного закріплення прав людини і основоположних свобод», Євген Захаров, співголова Харківської правозахисна група

10.30 – «Огляд результатів національного соціально-психологічного дослідження побутових уявлень про права людини», Віктор Пушкар, науковий співробітник факультету соціології КНУ імені Т.Г. Шевченка

11.00 – Дискусія

11.30 – 12.00. Перерва на каву

12.00 – «Вдосконалення конституційного механізму захисту прав і осовновоположних свобод в Україні», Всеволод Речицький, конституційний експерт Харківської правозахисної групи

13.00 – Дискусія

14.00 – 15.00. Ланч