Харківських міліціонерів судитимуть за тортури над двома жінками

Апеляційний суд Харківської області відмінив постанову районного суду про скасування порушення кримінальної справи за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

"Намагання колишніх працівників міліції (звільнених з ОВС за порушення) запобігти належному розслідуванню кримінальної справи закінчилися тим, що 7 травня 2009 р. Апеляційний суд Харківської області скасував постанову районного суду про скасування порушення кримінальної справи. Отже, розслідування справи буде продовжено", - сказано у тексті повідомлення.

За словами помічника міністра внутрішніх справ Юрія ЧУМАКА, справа Світлани ПОМІЛЯЙКО є лакмусовим папірцем, який виявить, наскільки Україна спроможна боротися з проявами жорстокого поводження.

Ю.ЧУМАК зазначив, що за останній рік у Харківській області суттєво покращилась ситуація з умовами утримання спецконтингенту в спецустановах міліції, однак проблема катувань та жорстокого поводження із затриманими продовжує існувати. "Хоч такі випадки є поодинокими, а керівництво ГУМВС приділяє їм належну увагу, проте, ситуацію ускладнює відсутність ефективної системи розслідування скарг на таке поводження", - сказав Ю.ЧУМАК.

Слід зауважити, що Рада Європи, Європейський комітет проти тортур, Спільна програма Ради Європи та Європейської Комісії «Боротьба з проявами жорстокого поводження і безкарністю» неодноразово наголошували на необхідності проведення ефективного розслідування справ про катування.

Як повідомлялося раніше, 8 листопада 2008 року співробітники Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області застосували фізичне насилля по відношенню до С.ПОМІЛЯЙКО та ще однієї дівчини. Жінок понад 8 годин незаконно утримували, били та ображали.

12 грудня 2008 року прокуратурою Орджонікідзевського району м. Харкова було порушено кримінальну справу щодо посадових осіб Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за ознакою злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.