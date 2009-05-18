Парламенту пропонують змінити міграційне законодавство

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань міграції".

Як повідомляє інформаційне управління ВР, законопроект (реєстр. №2232) спрямований на створення належних правових засад посилення боротьби з нелегальною міграцією, поліпшення управління міграційними процесами, посилення юридичної відповідальності за правопорушення в цій сфері.

На засіданні члени комітету зазначали, що проектом, зокрема, пропонується заборонити в´їзд до України іноземцям та особам без громадянства, які своїми діями дискредитували державу Україна, принизили гідність українського народу; є носіями інфекційної чи іншої небезпечної хвороби або прибули з країни з особливо складною епідеміологічною ситуацією. А також тим особам, що подали завідомо неправильні відомості або підроблені чи зіпсовані документи та не виконали фінансових зобов´язань перед Україною, а також не мають фінансових можливостей для забезпечення свого перебування в Україні тощо.

Комітет вважає, що прийняття законопроекту сприятиме вдосконаленню міграційної політики держави, впорядкуванню міграційних потоків, усуненню негативних наслідків неорганізованої й неконтрольованої міграції, забезпеченню умов для реалізації прав мігрантів, біженців, посилення національної безпеки України.